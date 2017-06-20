Mehmet Barlas'ın iki omurgası alınmış...

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığından dolayı iki tane büyük ameliyat geçirdiğini söyledi. Barlas, bel fıtığı ameliyatından sonra belkemiğindeki iki omurganın çıkarılması için bir ameliyat daha yapıldığını söylerken “Çok zor bir süreçti benim için” dedi.





Sabah gazetesine röportaj veren Barlas’ın açıklamalarından sağlık durumuyla ilgili olan kısım şöyle:





-Mehmet Bey, okurlar merak ediyor. Sağlığınız nasıl?





Geçmiş iki yılda önemli problemler geçirdim. İki büyük ameliyat geçirdim. Arkasından birtakım önemli tedavilere maruz kaldım. Sol bacağım zayıfladı, bir dönem yürüme zorluğu çektim. Çok şükür atlatıyorum.





Rahatsızlığınız neydi?





Bel fıtığı ameliyatı oldum. Ameliyattan sonra ameliyathane virüsünün vücuduma girdiğini öğrendim. Bütün belkemiğim iltihaplanmış. Bir ameliyat daha oldum. Belkemiğimdeki iki omurga çıkartıldı. Yeniden yapıldı. Çok zor bir süreçti benim için





Şu an nasılsınız?





Şu an çok iyiyim. Bu ay sonu Bodrum’a gidip denize gireceğim. İnşaallah iki ay Bodrum’da kalmayı planlıyorum.





Bu süreç yaşamınızı biraz sınırladı. Gününüz nasıl geçiyor?





Birincisi okuyarak geçiyor. İkincisi televizyon programlarının çekimlerine yeniden başladım. Her gün gazetede yazı yazıyorum. Televizyon her açıdan sınırsız imkan veriyor. Haber programlarını izliyorum, iyi bir film izleyicisiyim.