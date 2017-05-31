Mehmet Barlas öyle bir Erdoğan yorumu yaptı ki...





Erdoğan eleştirisinde korkan yandaş yazarlar farklı yazım teknikleri ile okuyucularının karşısına çıkıyor. Erdoğan’a yönelik en ufak eleştiride bulunmaları durumunda koltuklarını kaybetmekten korkan yazarlar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri eksiğini özeleştiri yaparak gideriyor” ifadesini kullandı.





Sabah yazarı Mehmet Barlas şu ifadeleri kullandı;





“AK Parti iktidarının en fazla ihtiyaç duyduğu şey herhalde ‘Eleştiri’dir. Ancak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri yerine yoğun bir nefret kusma kampanyasına hedef oldukları için, bu satırların yazarının olduğu gibi pek çok görüş sahibinin de eleştiri yapmasını engelledi bu nefret kampanyaları” derken, “İçeride ve dışarıda sahnelenen nefret kampanyalarının 15 Temmuz darbe girişimine kadar dayandığı düşünülürse, bizlerin eleştiri yapmak yerine AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korumaya çalışmamızın haklılığı açıkça görülür. Bereket özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştiri eksiğini ‘Özeleştiri’ mekanizmalarını işleterek gidermeye çalışıyor. Önceki gün Ankara’da AK Parti’nin iftarında ve dün AK Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmalardaki özeleştiri içeren cümleler, bu açıdan çok önemliydi”