Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Altan'a tahliye kararı /27 Haziran 2018 17:36

Mehmet Altan'a tahliye kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan akademisyen Mehmet Altan'ın tahliye edilmesine karar verdi. Altan hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulurken, haftanın bir günü imza vermek suretiyle adli kontrol altına alınması karara bağlandı.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurularını dosya üzerinden inceledi.

Ceza Dairesi, hazırladığı tensip tutanağında, başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi'nin, Mehmet Altan'ın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine karar verildiği hatırlatıldı.

Bu kararın kesin olduğu vurgulanan tutanakta, Anayasa gereğince Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağladığı aktarıldı. Tutanakta, Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun gereğince hak ihlali tespit edildiğinde bunun ortadan kaldırılması gerektiğinin de bağlayıcı nitelikteki olduğu kaydedildi.

Tutanakta, bu gerekçelerle tutuklu sanık Mehmet Altan'ın tahliye edilmesine karar verildiği belirtildi.

AHMET ALTAN VE NAZLI ILACAK'IN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA

Mehmet Altan'ın başka suçtan hükümlü ve tutuklu değilse salıverilmesi için ilgili cezaevi idaresine yazı yazılması kararının yer aldığı tutanakta, Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, haftanın bir günü ikametinin bağlı bulunduğu zabıta amirliğine imza vermek suretiyle adli kontrol altına alınması karara bağlandı.

?Sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, 21 Eylül'e duruşma günü verildi.

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