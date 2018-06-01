Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe ile olan sponsorluk sözleşmesini feshetti /01 Haziran 2018 14:15

Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe ile olan sponsorluk sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak olağan genel kurul öncesi büyük bir şok yaşandı. Sarı-lacivertli kulübe Mehmet Ali Aydınlar imzasıyla noterden bir yazı gönderen Acıbadem Grubu, sponsorluk sözleşmesini feshettiğini bildirdi.

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Fenerbahçe'nin Acıbadem ile sponsorluk anlaşması bitti mi?
Milliyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Aydınlar, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Geçen hafta 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren sponsorluk sözleşmemizi feshettiğimizi kulübümüze bildirdik. 2018 yılı Ocak ayında futbol takımımıza forma sponsoru bulunamamıştı ve anladığım kadarıyla tam o dönemde önemli bir kaynak arayışı vardı. Başkan'ın bizzat benden ricası ve talebi üzerine bunu geçmişte de yaptığım gibi bir görev olarak gördüm ve kulübüme katkı olması amacıyla futbol takımımızın formasına sponsor olduk.

Açıkçası bu talebin öncesinde ilişkilerimizle ilgili genel durum ne olursa olsun ihtiyaç nedeniyle elimi taşın altına koymaya karar vermiştim. Bu his ve düşüncelerime karşın süreç bizi bambaşka bir alana, farklı tartışmaların içine çekti. Bu dönemde başkanlık yarışı başlamıştı ve ben bir anda kendimi yarışın içerisinde polemiklerin bir parçası olarak buldum. Yapılan açıklamalar ve can sıkıcı yorumlar karşısında sustum. Sonuçta kulüp siyasetinin bir parçası olmak istemedim ve bu polemiklerin dışında kalmak istedim. Ancak gerçekten çok üzüldüm ve çok yıprandım diyebilirim."
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