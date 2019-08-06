Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ağar'ın vekil oğlu: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor /06 Ağustos 2019 11:37

Mehmet Ağar'ın vekil oğlu: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

Eski içişleri bakanlarından Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın Tayyip Erdoğan ile arasında geçen "bıyık" diyaloğunu anlatırken kullandığı ifadeler tepki çekti.

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

Şimdilerde iktidar partisi ile birlikte hareket eden eski içişleri bakanlarından Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın anlattığı Tayyip Erdoğan ile arasında geçen "bıyık" diyaloğu tartışmalara sebep oldu.
Ağar’ın gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldi. Miting için ayakta bekliyoruz, protokol dizildi, tek tek tokalaştı, sıra bana geldi, şöyle yüzüme baktı gülüyor, ben niye gülüyor dedim tam o sıra, ‘Evladım senin bıyıklar uzamıyor mu?’ dedi. Bende, ‘Efendim uzar dedim’ yanağımı okşadı” diye konuştu.

Ağar’ın anlattığı hikayede, “Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor” demesi sosyal medyada çok konuşuldu.
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