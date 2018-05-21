Medyatik isimlerin üstü çizildi, Abdüllatif Şener aday yapıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan, Abdüllatif Şener Konya 1. sıradan aday oldu.







DÜN LİSTEDE OLMADIĞI AÇIKLANAN ALİ ŞEKER YENİDEN ADAY





Listede olmadığı açıklanan Ali Şeker yeniden aday listesine girdi. Şeker'in İstanbul 2. bölge 8. sıradan aday gösterildiği öğrenildi. Barış Yarkadaş ve Eren Erdem ise YSK'ya teslim edilen listede yer almadı.





İYİ PARTİ'YE GEÇEN 15 VEKİLİN TAMAMI ADAY





İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili de aday gösterildi.





Tekin Bingöl Ankara 1. bölge 1. sıra, Levent Gök 2. sıra, Ali Haydar Hakverdi 3. sıra, Bülent Kuşoğlu 4. sırada yer aldı.





Ankara 2. bölgedeki sıralama ise şöyle: Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya, Semra Dinçer isimleri var.





Ankara 3. bölgede yer alan isimler şunlar: Ahmet Haluk Koç, Murat Emir, Ahmet Ersan Özsoy.