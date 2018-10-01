Medyada yeni deprem... 'Ciner, bütün medyasını Kazaklara satıyor' iddiası

AKP'ye yakın Superhaber.com'un haberine göre, Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner'in uzun süredir medyadan çıkmak istediği ve İngiltere'ye yerleştiği de kulislerde konuşuluyordu.







Uzun süredir Türkiye'ye gelmeyen Turgay Ciner son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın daveti ile Yeni Ekonomi Programı tanıtım toplantısına katılmıştı.





Büyük yatırımlarla hayata geçirdiği Habertürk gazetesini alıcı bulamadığı için kapatan Turgay Ciner, nihayet satmak istediği Habertürk TV ve Show TV'ye müşteri buldu.





'CİNER GRUBU'NU KAZAKLAR ALIYOR' İDDİASI





Edinilen bilgilere göre Ciner Holding, medya grubunun satışı için Kazak yatırımcılarla el sıkıştı.





Kazak grubun ismi ve satışın bedeli sır gibi saklanırken, anlaşma konusunda son detayların konuşulduğu ve kısa süre sonra satışın kamuoyuna duyurulacağı iddia edildi.