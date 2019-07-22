Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine 3. turdan katılacak olan Başakşehir'in muhtemel rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.





Başakşehir, 3. ön eleme turunda Viktoria Plzen - Olympiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.





3. ön eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş maçları ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.





Temsilcimiz muhtemel rakibiyle ilk maçını sahasında, rövanş maçını ise deplasmanda oynayacak.





Turuncu lacivertli ekip, 3. ön eleme turunda rakibini elemesi halinde grup aşamaları öncesi son eleme turu olan play-off turuna yükselecek. Elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.