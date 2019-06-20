Samanyolu Haber /Spor / Medipol Başakşehir'de üç ayrılık birden /20 Haziran 2019 22:57

Medipol Başakşehir'de üç ayrılık birden

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu son haftalardaki kötü performansıyla 8 puan önde olmasına rağmen Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir'de 3 isimle yolların ayrılmasına karar verildi.

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Başakşehir, Togolu golcü Emmanuel Adebayor, Kudriashov ve Riad Bajic ile yolların ayrıldığını açıkladı.
 
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, ilk olarak Togolu santrforu Emmanuel Adebayor'la yollarını ayırdı.

Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında gelen ve 2020 yılına kadar olan sözleşmesi feshedilen Adebayor'a turuncu-lacivertli kulüp, verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan teşekkür mesajında, "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Medipol Başakşehir'de 2,5 sezon geçiren 35 yaşındaki santrfor, 76 resmi maçta 28 gol attı.

İki ayrılık daha

Bu ayrılığın ardından Başakşehir yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözleşmesi sona eren Riad Bajic ve Fedor Kudriashov'a veda etti.

Kudriashov, Medipol Başakşehir formasıyla 8 Spor Toto Süper Lig maçında forma giydi ve bir gol kaydetti.

Açıklama şöyle:

"Sözleşmesi sona eren Riad Bajic'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz"

"Rus futbolcumuz Fedor Kudriashov'a kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz"
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  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
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