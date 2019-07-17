Samanyolu Haber /Gündem / Meczup Fatih Tezcan'a polis koruması tahsis edildi /17 Temmuz 2019 16:17

Meczup Fatih Tezcan'a polis koruması tahsis edildi

Aktrol Fatih Tezcan’a koruma polisi tahsis edildiği iddia edildi.

SHABER3.COM

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, bütün muhalif kesimlere yönelik hakaretleriyle bilinen aktrol Fatih Tezcan’a koruma polisi tahsis edildiği iddiasını Meclis'e taşıdı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi veren CHP’li Antmen “Şehit annelerinin, şehit babalarının mahkemeye verildiği, onurlu generallerimizin subaylarımızın ihraç edildiği hapse atıldığı, yurtsever gazetecilerin yargılandığı bir dönemde Atatürk’e ve Cumhuriyete her fırsatta küfür eden Fatih Tezcan’a neden dokunulmuyor” diye sordu.

Alpay Antmen’in önergesi şu şekilde:

“Türkiye’nin kurucusu, kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk’e; Cumhuriyet’e, Devrimlere ve ülkenin tarihsel değerlerinin birçoğuna ve Laikliğe yıllardır her gün küfür, hakaret eden ve hedef gösteren Fatih Tezcan isimli kişi hakkında hiçbir işlem halen yapılmamaktadır.

5237 Sayılı Kanunun 301’inci maddesinde ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ denilmektedir.

5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un birinci maddesinde ‘Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ denilmektedir.

5186 sayılı Kanunun ikinci maddesi ‘Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır’ demektedir.

Bu bağlamda;

- Şehit annelerinin, şehit babalarının mahkemeye verildiği, onurlu generallerimizin subaylarımızın ihraç edildiği hapse atıldığı, yurtsever gazetecilerin yargılandığı bir dönemde Atatürk’e ve Cumhuriyete her fırsatta küfür eden Fatih Tezcan’a neden dokunulmuyor?

- Fatih Tezcan’ı kim ya da kimler koruyor? Yasa maddelerinin açık, suçun açık olmasına rağmen neden bu kişi hakkında işlem yapılmıyor? Bu şahıs, seçilmiş ya da etkili konumda olan birinin ya da birilerinin talimatı ile mi Atatürk’e hakaret ediyor?

- Fatih Tezcan’a koruma polisi verildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise hangi gerekçe ya da gerekçelerle bu kişiye koruma tahsis edilmiştir?

- Bugüne kadar Fatih Tezcan hakkında kaç suç duyurusu yapılmıştır? Bunların tarihleri nelerdir? Bu suç duyurularının sonuçları ne olmuştur?”
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