Meczubun ifadesi sessiz sedasız darbe raporundan çıkarıldı

Nurettin Veren’in ifadeleri ön raporda, “Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Ali Coşkun, Ali Talip Özdemir Fetullah Gülen’e gelmişler ve ‘Hocam, siz DYP’ye yakınsınız… DYP’ye mi girelim, yoksa ANAP’a mı’ diye sormuşlardı. Bu insanlar, Gülen’in talimatıyla Tansu Çiller’e rağmen ANAP’a geçtiler.” şeklinde yer almıştı. Bu zamana kadar medya aracılığı ile birçok kişi ve kuruma asılsız iddialarda bulunan Veren, MHP Başkan adaylarında Meral Akşener’e de kaset iddiasını gündeme getirmişti.





TBMM’nin 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun ön taslak raporunda yer alan “Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu’nun F...’nün talimatıyla hareket ettiği” iddiasının yer verildiği bölüm, geçen cuma açıklanan taslak raporda yer almadı.





Aralık ayında ortaya çıkan komisyonun ön taslak raporunda, Nurettin Veren’in kitabından şu kısma yer verilmişti: “Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Ali Coşkun, Ali Talip Özdemir Fetullah Gülen’e gelmişler ve ‘Hocam, siz DYP’ye yakınsınız… DYP’ye mi girelim, yoksa ANAP’a mı’ diye sormuşlardı. Bu insanlar, Gülen’in talimatıyla Tansu Çiller’e rağmen ANAP’a geçtiler.” Çiçek, iddiayı ‘deli saçması’ olarak nitelendirerek “ANAP kurulurken, DYP diye bir parti yoktu. Büyük Türkiye Partisi vardı, o zaman da ne Tansu Çiller ne de Özer Çiller söz konusuydu. Benim ANAP’ta siyaset yaptığım o yıllarda da Ali Talip Özdemir ortada yoktu. Neresini düzelteyim. Hayali hikâyeler rapora giriyorsa, bu raporu da zaafa uğratır, zayıflatır” demişti.





Hiçbir satırı doğru değil





TBMM’nin aynen aldığı Veren’in iftiralarının her satır hatalı. Öncelikle ANAP kurulduğunda DYP diye bir parti yoktu. DYP yıllar sonra kuruldu. İkincisi; ANAP kurulduğunda ne Tansu Çiller ne de Özel Çiller siyasi hayatın içinde değillerdi. ANAP’ın ilk yıllarında Ali Talip Özdemir de siyasi hayatın içinde değildi.