Meclis'teki kavga işte böyle başladı

Meclis'teki kavga böyle başladı





Anayasa görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul'da 3.maddenin oylanması sırasında AKP ve CHP'li vekiller arasında kısa süreli yumruklaşma yaşandı.





AKP'li vekiller açık oy kullanmalarını görüntüleyen CHP'lilere engel olmak istedi.





O isimlerden biri de AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tı.





Elitaş, CHP'li Fatma Kaplan'ın üzerine yürüdü cep telefonunu almak istedi. Bir başka AKP'li Ahmet Gündoğdu'da Kaplan'a fiziki müdahalede bulundu. Bu iki müdahalenin ardından Meclis karıştı.







