Meclis'te ''Sevdiğiniz Reza’nın yalısı'' tartışması!

CHP'li Gülay Yedekci, tarihi alan ve sit alanlarının yapılaşmaya açılacağı uyarısında bulundu ve “Hanginizin yüreği elverir acaba şehitlerimizin kemikleri üzerine, akan kanları üzerine inşaat yapmaya hanginizin yüreği elverir? Üç tane müteahhidi daha zengin etmek için, üç tane bankaya daha çok para kazandırmak için, ülkenin varlıklarını sadece 70 milyar lira gelir elde etmek için ‘imar affı' denen bu ucube tasarıyı hazırlamak hangi vicdana sığar? Cumhurbaşkanının ifadesiyle de kentlere ihanettir” dedi.



SEVDİĞİNİZ REZA’NIN YALISI



Sözcü'nün haberine göre Yedekci, Reza Zarrab'ın kaçak kat çıkılan yalısıyla ilgili tartışmaya da değinerek “Sizin çok sevdiğiniz Reza Zarrab çıksa dese ki ‘Aslında benim oradaki yapım yalı değil kümes’… Ceza da ödemez. Beyana tabi. Sadece vatandaşın beyanını esas alıyorsunuz ve bilimi, teknolojiyi, mimarlığı, şehir plancılığını elinizin tersiyle itiyorsunuz.” dedi.



Yedekci'nin sözlerine AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş cevap verdi. Daha önce ”Hayrısever iş adamı denilen” Zarrab'tan ‘şahıs' diye bahseden Muş, “Tarihî alanlarla alakalı, ‘tarihî alanlar yıkılacak, yakılacak…' öyle bir şey söz konusu değildir. Burada ne ÇED almadan bina yapanlara ne kaçak az önce ifade ettikleri işte boğazda yapılan yapılara ne de burada kürsüde ifade edilen kurum, kuruluş ya da şahıslara yönelik herhangi bir düzenleme değildir” dedi.