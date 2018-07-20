Samanyolu Haber /Gündem / Mecliste EGO dönemi: Erken Gelen Oturur /20 Temmuz 2018 09:28

Mecliste EGO dönemi: Erken Gelen Oturur

Milletvekili sayısının artması nedeniyle bazı isimlerin hâlâ odası yok. Meclis lokantası bile makam odası yapılıyor. Vekiller yerlerde!

SHABER3.COM

Yeni sistemde milletvekili sayısının artması, Başbakanlığın kaldırılması ve 5 partinin grup kurması, TBMM’yi önemli ölçüde etkiledi. İlk sıkıntı, milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılması nedeniyle eski vekil sayısına göre dizayn edilen halkla ilişkiler binası ile ana binada yaşandı. 470 milletvekili odası ile 16 ihtisas komisyonu salonu ve 10 uluslararası komisyon başkanlığının yer aldığı yeni halkla ilişkiler binasında, yeni vekillere yer açılması için arayış başladı. Daha önce bakanların parlamentodan atanması nedeniyle vekillerle ilgili oda sıkıntısı yaşanmıyordu. Ancak hem bakanların dışarıdan atanması hem de milletvekili sayısının artması nedeniyle yeni oda oluşturulabilmesi için komisyon başkanlıkları için ayrılan geniş odaların bazılarının bölünmesi, bazı salonların da hem komisyon toplantıları hem de başkanlara makam odası olarak kullanılması formülü bulundu. Ancak yeni yasama yılına kadar bitirilmesi planlanan tadilatın halen sürmesi nedeniyle 100’e yakın milletvekiline şimdiye kadar oda verilemedi. Bazı uluslararası komisyon başkanlıklarının ana binaya taşınması için personele hizmet veren lokanta da kapatıldı. Lokanta, bölümlere ayrılarak uluslararası komisyon başkanları için makam odasına çevriliyor.

Yerde oturdular

TBMM Genel Kurulu’nda da milletvekillerinin oturacakları koltuk sayısı konusunda sıkıntı yaşanıyor. Yeni vekiller için genel kurul salonuna ek koltuklar yerleştirilecek. Ancak yerleştirme işleminin de Meclis’in tatile girmesinin ardından yapılması bekleniyor. Özellikle milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreninde Genel Kurul’a katılımın fazla olması nedeniyle bazı vekillerin, koltuk olmadığı için salonun arkasında yerde oturduğu belirtiliyor. 24 Haziran seçimlerinde Meclis’e 5 partinin girmesi de oda ihtiyacını artırdı. 4 gruba ek olarak İYİ Parti’ye de grup başkanvekilleri, grup başkanı ve grup bürosu için bazı odalar boşaltılarak yer tahsisi yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mecliste EGO dönemi: Erken Gelen Oturur Sonraki Haber >>

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Yolun sonuna geldik

Yolun sonuna geldik

İşte İnsanı batıran tehlike

İşte İnsanı batıran tehlike

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:23