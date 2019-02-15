Meclis'te Ahmet Şık'tan AKP'ye: Gelmiş geçmiş en büyük terör örgütü sizsiniz, hepiniz yargılanacaksınız

AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Genel Kurul’da, HDP’nin sürekli açıklık grevinde olan Leyla Güven’i gündeme getirdiğini söyledi. Turan, ”HDP’li vekillerin konu ne olursa olsun; madde, gündem ne olursa olsun sonuna veya başına Leyla Güven’le ilgili bir paragraf girmelerine alıştık artık. Ama ısrarla “tecrit” derken, benzer ifadeler kullanırken PKK elebaşı Öcalan için tecrit dememelerini de anlıyoruz. Sayın Başkan, ilgili milletvekili tahliye edildi, biliyorsunuz. Buraya gelip yemin etmesi için hiçbir engel yok fakat bir terör elebaşısına destek olmak, gündem yapmak için, sözüm ona, açlık grevi yapıyor. Bir daha söylüyorum: Burada bize her gün bunu hatırlatmak yerine, gitsinler, terörle aralarına mesafe koyup o arkadaşları bundan vazgeçirsinler çok seviyorlarsa” dedi.







Turan’ın sözlerine HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık tepki gösterdi. “En büyük terör örgütü sizsiniz ya, sizsiniz! Bu ülkenin gelmiş geçmiş, cumhuriyet tarihinin” diyen Şık, “Bunun için yargılanacaksınız hepiniz” dedi.





Turan, Şık'ın bu sözlerinin ardından "Arkadaş yeni galiba, usul, edep, adap bilmiyor" diye konuştu.





AKP'li Turan ve HDP'li Şık'ın Meclis tutanaklarına geçen konuşmaları şöyle:





BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; HDP’li vekillerin konu ne olursa olsun; madde, gündem ne olursa olsun sonuna veya başına Leyla Güven’le ilgili bir paragraf girmelerine alıştık artık. Ama ısrarla “tecrit” derken, benzer ifadeler kullanırken PKK elebaşı Öcalan için tecrit dememelerini de anlıyoruz.





Sayın Başkan, ilgili milletvekili tahliye edildi, biliyorsunuz. Buraya gelip yemin etmesi için hiçbir engel yok fakat bir terör elebaşısına destek olmak, gündem yapmak için, sözüm ona, açlık grevi yapıyor. Bir daha söylüyorum: Burada bize her gün bunu hatırlatmak yerine, gitsinler, terörle aralarına mesafe koyup o arkadaşları bundan vazgeçirsinler çok seviyorlarsa. Kaldı ki biz isteriz ki bu ülkenin bir evladı olarak neden HDP’li arkadaşlar bir gün olsun bir şehit için, bir gazi için, şehit olan öğretmenler, askerler, polisler için açlık grevi yapmazlar? Tek mağdur -tırnak içerisinde- kendi örgüt liderleri midir? O yüzden, diyorum ki: Eğer mazlumlara, mağdurlara sahip çıkma iddiası varsa önce Aybüke öğretmene sahip çıksınlar, önce Necmettin Yılmaz’a sahip çıksınlar, önce Muhammed Safitürk’e sahip çıksınlar. Sayın Başkan, her gün burada aynı iddiayla beraber tekrarda bulunmalarını doğru bulmuyoruz.





Sayın Bakanımızın ifade ettiği “Yürütürsem adam değilim.” ifadesi kendi üslubu içerisinde tartışılabilir ama esası olarak, içerik olarak “Terörle iltisakı olan terör yürüyüşlerine izin vermeyeceğim.” demektir. Biz de diyoruz ki: Terörle ilgili hiçbir kimseye, hiçbir zümreye asla iltimas geçmeyeceğiz Sayın Başkanım.





AHMET ŞIK (İstanbul) – Sarayla aranıza mesafe koyduğunuzda biz bunu tartışacağız.





EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, söz alabilir miyim lütfen, bir cevap vermek istiyorum.





AHMET ŞIK (İstanbul) – En büyük terör örgütü sizsiniz ya, sizsiniz! Bu ülkenin gelmiş geçmiş, cumhuriyet tarihinin… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)





EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Ben bir cevap vermek istiyorum.





BAŞKAN – Cevap değil de neye göre yani? Sataşma…





AHMET ŞIK (İstanbul) – …bir terör örgütüsünüz siz ve bunun için yargılanacaksınız hepiniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)





BAŞKAN – Arkadaşlar… Arkadaşlar…





AHMET ŞIK (İstanbul) – Ama sizler gibi yapmayacağız, düşmanımız için bile hukuk talep ediyoruz, sizi evrensel hukuk normlarıyla yargılayacak bir yargıya teslim etmek istiyoruz.





BAŞKAN – Arkadaşlar, Genel Kurulun çalışmaları devam ediyor.





BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Arkadaş yeni galiba, usul, edep, adap bilmiyor.