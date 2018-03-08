Meclis'te Afrin kavgası: 2 vekil yaralı

HDP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Toğrul’un Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de etnik temizlik yaptığı iddiası AKP’lilerin tepkisini çekti. AKP Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Toğrul’un üzerine yürüyerek, “asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK’lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum” diye tepki gösterdi.







Hürriyet'te yer alan habere göre, Toğrul ile Şahin arasındaki sözlü tartışma AKP'li ve HDP’li milletvekillerinin de katılımıyla kavgaya dönüştü.





HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP’li Müslim Doğan ve Mahmut Toğrul aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralandı