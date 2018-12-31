Meclis'e Erdoğan fezlekesi yağıyor

Bu yüzden TBMM’ye “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” suçlamasıyla gönderilen dokunulmazlık fezlekeleri hızla artıyor. CHP’liler hakkındaki 180 fezlekenin 122’sinde “cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması var. CHP Grup Başkanvekili Özel “Fezlekeler muhalefeti sindirme ve susturma operasyonunun bir parçası” uyarısında bulundu.





TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu gündeminde 252’si geçen dönemden devreden 401 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Dosya içerikleri arasında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması öne çıkıyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partili milletvekilleri hakkındaki 180 dosyanın 122’sinin Erdoğan’a ‘hakaret’ gerekçesiyle hazırlandığına dikkati çekti.





‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlaması nedeniyle pek çok yurttaş yargılanırken, yasama dokunulmazlığı bulunan milletvekilleri hakkında da bu gerekçeyle düzenlenen çok sayıda dokunulmazlık fezlekesi bulunuyor.





KOMİSYONDA 401 FEZLEKE





TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu gündeminde 252’si geçen yasama döneminden devreden 401 dokunulmazlık fezlekesi bulunuyor. Bu fezlekelerin 215’i HDP, 180’i CHP, 2’si AKP, 1’i MHP, 2’si İyi Parti ve 1’i bağımsız milletvekiline ait.





CHP BAŞI ÇEKİYOR





Hakkında dosya düzenlenen 120 milletvekilinin partilere göre dağılımında CHP, 95 milletvekili ile başı çekiyor. HDP’li 19 milletvekili, AKP’den 2, MHP’den 1, İYİ Parti’den 2 ve 1 bağımsız milletvekilinin fezlekesi bulunuyor.





SUSTURMA OPERASYONU





TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptığı tartışma nedeniyle önce Erdoğan’ın “Bunlara gerekli dersleri yargıda vermek zorundayız. Bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, ardından ceza” açıklamasıyla hedef aldığı, ardından da Akar’ın hakkında dava açtığı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, birbiri ardına Meclis’e gönderilen dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili BirGün’e açıklamalarda bulundu.





Özel, Karma Komisyon’da bulunan dokunulmazlık dosyalarının ezici çoğunluğunun CHP ve HDP milletvekilleri hakkında olduğuna dikkati çekti. AKP’li milletvekilleri gibi 16 Nisan Referandumu sürecinden beri AKP’ye açık destek vererek “Saray’ın makbul muhalefet partisine” dönüşen MHP’nin milletvekilleri hakkında çok az sayıda fezleke bulunduğuna işaret eden Özgür Özel, “İktidar partisi ve onun genel başkanı, fezlekeleri ve soruşturmaları, muhalefeti susturma operasyonunun bir parçası olarak görüyor” dedi.





122 DOSYA ‘HAKARET’TEN





CHP’li 95 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan 180 fezlekenin Karma Komisyon’da bulunduğuna işaret eden Özel, bu dosyaların 122’sinde “Cumhurbakanı’na hakaret” suçlaması bulunduğunu vurguladı.





Özgür Özel, Erdoğan’ın kendisine ayak bağı olarak gördüğü muhalefeti hedef aldığını belirterek, “Muhalefete sınır çizemedikçe daha da hırçınlaşıyor, ülkeyi daha da kutuplaştıracak fay hatlarını genişletmeye çalışıyor” dedi. Özel sözlerini şöyle sürdürdü:





“Muhalefet partilerini fezlekelerle, tazminat davalarıyla, ceza davalarıyla, hapishanelerle susturamıyor. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun haksız tutukluluğu uzun bir sürenin ardından nihayete erse de halen HDP’li Leyla Güven’in tutuklu olması, 26. Yasama Dönemi’nde çok sayıda milletvekilinin tutuklamalarla ya da milletvekillikleri düşürülerek siyaset yapamaz noktaya getirilmek istenmesi, bu tahammülsüzlüğün en önemli göstergelerinden.”