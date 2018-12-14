Meclis’ten Ulaştırma Bakanı'na: İstifa edecek misiniz?

9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili Meclis’te önerge verildi. CHP tarafından verilen soru önergesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan’a “İstifa edecek misiniz?” diye soruldu.





Dün Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin ihmal sonucu kaza yapması üzerine 9 yurttaş hayatını kaybetmiş, 86’sı da yaralanmıştı.





Uzmanların açıklamalarına göre göz göre göre geldiği ortaya çıkan kaza, Meclis’e taşındı.





CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. CHP’li Antmen önergesinde “Olayın kapatılması için göstermelik bir şekilde bir memuru sorumlu tutup görevden almak yerine bu kazanın sorumluluğunu alarak istifa etmeyi ve açılacak yargı sürecine objektif biçimde destek olmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.





17 YILLIK TREN KAZALARI BİLANÇOSU: 97 ÖLÜ, 673 YARALI





AKP döneminde 97 kişinin tren kazalarında yaşamını yitirdiğini ve en az 673 vatandaşın da bu kazalarda yaralandığını kaydeden Antmen, bu kazalara rağmen bugüne kadar hiçbir bakan ve yetkilinin sorumluluk almadığını ve istifa etmediğini dile getirdi.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2011’deki Ankara Konya hızlı tren hattı açılışındaki konuşmasını da hatırlatan CHP’li vekil “Erdoğan hızlı tren hattının açılış konuşmasında bu inşaatların 5 ila 13 yıl arasında sürdüğünü, Roma-Napoli hattının 11, Hannover-Berlin hattının 7, Ankara-Konya hattının 4,4 yılda yapılmasıyla övünmüştü. Benzer uzunluktaki hızlı tren hatlarının yapımı ve hizmet süreleri Almanya’da 7, İtalya’da 11 yıl sürerken Türkiye nasıl 4 yılda bunu tamamlamıştır?” diye sordu.





KAZALAR SONRASI YAPILAN İSTİFALARI ÖRNEK VERDİ





Dünyadan da örnekler veren Antmen önergesinde şu örneklere yer verdi:





“-2008 yılında Macaristan Ulaştırma Bakanı ve Demir Yolları Genel Müdürü 4 kişinin öldüğü tren kazası sonrası istifa etmiştir.





-2009 yılında Hırvatistan Ulaştırma Bakanı 6 kişinin öldüğü tren kazası sonrası istifa etmiştir.





-2009 yılında Mısır Ulaştırma Bakanı 18 kişinin öldüğü tren kazası sonrası istifa etmiştir.





-2009 yılında Kostarika Ulaştırma Bakanı bir köprünün çökmesi nedeniyle 5 kişi ölünce istifa etmiştir.





-2012 yılında Mısır Ulaştırma bakanı 49 öğrencinin tren kazasında ölmesi sonrası istifa etmiştir.





-2016 yılında İran Demir Yolları Genel Müdürü Muhsinpur Seyyid Agayi, 40 kişinin öldüğü tren kazası sonrası "Yöneticiler gerçekleşen hadiseler için sorumluluk almak zorundadır" diyerek istifa etmiştir.





-2017 yılında Hindistan Demiryolu İdaresi Başkanı ülkesinin kuzeyinde yaşanan tren kazalarından sonra istifa etmiştir.”





‘BAŞKA HANGİ HIZLI TREN HATLARINDA BU SİSTEM KURULU DEĞİL?’





CHP’nin hukukçu vekili, Ulaştırma Bakanının da aynı sorumluluğu almasını beklediklerini belirterek, verdiği önergede şu soruları yöneltti:





“-Olayın kapatılması için göstermelik bir şekilde bir memuru sorumlu tutup görevden almak yerine bu kazanın sorumluluğunu alarak istifa etmeyi ve açılacak yargı sürecine objektif biçimde destek olmayı düşünüyor musunuz?





-Benzer uzunluktaki hızlı tren hatlarının yapımı ve hizmet süreleri Almanya’da 7, İtalya’da 11 yıl sürerken Türkiye nasıl 4 yılda bunu tamamlamıştır?





-Ankara Konya hızlı tren hattının seçimler için hızlıca yapılıp açıldığı iddiaları doğru mudur?





-Ankara Konya hızlı tren hattının gerekli test sürüşleri ve uzman kontrolleri yapılmış mıdır?





-Avrupa ülkeleri başta olmak üzere hızlı tren hatları nasıl yapılmakta, test sürüşleri ne şekillerde gerçekleştirilmektedir?





-Bahsi geçen hızlı tren hattının ihalesi ne şekilde yapılmıştır? Hattın yapımında kaç firma bulunmuş ve ne kadar ödeme yapılmıştır?





-Ankara Konya hızlı tren hattında sinyalizasyon sistemi neden bulunmamaktadır? Başka hangi hızlı tren hatlarımızda bu sistem kurulu değildir?”