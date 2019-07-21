Samanyolu Haber /Politika / Meclis tatile kadar sadece 64 gün çalıştı /21 Temmuz 2019 12:13

Meclis tatile kadar sadece 64 gün çalıştı

Milletvekilleri, 1 Ocak'tan bu yana geçen 200 günde sadece 64 gün çalıştı.

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Birgün'de yer alan habere göre, 24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaiden çok tatil yaptı. 24 Haziran'ın ardından yemin töreniyle açılan Meclis, temmuz ayındaki kısa süreli mesainin ardından 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Suriye, Irak tezkeresi görüşülürken muhalefetin itirazlarına rağmen Meclis İçtüzüğü değiştirildi. Bu düzenlemenin ardından çalışmalara ara verildi. Aralık ayında yeni yılın bütçe görüşmeleri yapıldıktan hemen sonra tatile girildi. Meclis çalışmaları yeni yılda da aksadı. 24 Şubat'a kadar iki kez ara veren TBMM, yerel seçimler nedeniyle yeniden tatile girdi. 1 Ocak'tan bu yana geçen 200 günde sadece 64 gün çalışan vekiller, bir yıl içinde ise yalnızca 5 ay mesai yaptı. Vekiller, Meclis'in tatile girmesiyle 74 gün tatil yapılacak.

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