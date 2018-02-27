Samanyolu Haber /Gündem / Meclis lokantasında AKP ve MHP'liler tekme tokat kavga etti /27 Şubat 2018 19:51

Meclis lokantasında AKP ve MHP'liler tekme tokat kavga etti

AKP Ankara milletvekili Nevzat Ceylan'ın danışmanı M.C., Meclis'teki lokantada yer yüzünden çıkan tartışmada MHP'li olduklarını söyleyen bir grubun tekmeli tokatlı saldırısına uğradı.

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TBMM Üyeler Lokantası'nda AKP milletvekili Nevzat Ceylan ve misafirlerine yer tutan danışman M.C., oturmak isteyenlere masanın dolu olduğunu söyledi.

İddiaya göre MHP'li olduklarını söyleyen kişiler ile danışman M.C. arasında tartışma başladı. Tartışma büyürken, masaya oturmak isteyen gruptakiler M.C.'ye saldırdı. Üyeler Lokantası'ndaki garsonlar ve diğer danışmanlar tarafından kavgaya müdahale edildi.

Gözünde şişlik oluşan ve dudağı patlayan M.C. darp raporu aldı.

Karşı taraf kendilerine küfür edildiğini savunurken, M.C. böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

sol.org.tr
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