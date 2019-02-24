Samanyolu Haber /Gündem / Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu /24 Şubat 2019 16:35

Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 29'uncu Meclis Başkanını seçmek için bugün(24 Şubat 2019) saat 12.00'de Meclis Genel Kurulu'nda toplandı. AKP milletvekili Mustafa Şentop, 336 oyla yeni TBMM Başkanı seçildi.

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Meclis Başkanı için AKP'nin adayı Meclis Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP'nin adayı Grup Başkanvekili Engin Altay, İyi Parti'nin adayı Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve HDP'nin adayı İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay olarak belirlendi.  AKP adayını destekleyeceğini belirten MHP, aday göstermedi. AKP heyeti ve Mustafa Şentop, seçim öncesi CHP, İyi Parti ve HDP gruplarını ziyaret etti. 

AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da bugün yaptığı başvuruyla aday olmuştu. Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.
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