Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu









Meclis Başkanı için AKP'nin adayı Meclis Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP'nin adayı Grup Başkanvekili Engin Altay, İyi Parti'nin adayı Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve HDP'nin adayı İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay olarak belirlendi. AKP adayını destekleyeceğini belirten MHP, aday göstermedi. AKP heyeti ve Mustafa Şentop, seçim öncesi CHP, İyi Parti ve HDP gruplarını ziyaret etti.





AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da bugün yaptığı başvuruyla aday olmuştu. Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.