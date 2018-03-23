Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında ödül gibi ceza

Mahkeme, 9 sanık sanık hakkında verdiği bu cezayı, "Sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve tali kusurlu olmaları" gerekçesiyle 60 bin 800'er TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti. Mahkemenin karına itiraz edeceklerini söyleyen şikayetçilerin avukatı Yıldız İmrek, ödül gibi bir ceza çıktığını ifade ederek "Bu karar kabul edilemez. Ne vicdani, ne hukuki olarak kabul edilemez. Hukuki açından da adaletin katledildiği bir yerdeyiz" diyerek tepki gösterdi. Kazada ölen işçi Hıdır Ali Genç'in babası Mustafa Genç ise "Adalet yok, yargı yok. Bu 10 tane işçi boşu boşuna ölmüş" diye konuştu.

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör faciasına ilişkin 25 tutuksuz sanığın yargılandığı dava 4 yıl sonra karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına asansör faciasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hıdır Ali Genç'in babası Mustafa Genç ile yine kazada ölen İsmail Sarıtaş'ın kardeşi Ferit Sarıtaş katıldı. Duruşmada 5 tutuksuz sanık hazır bulunurken, diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.





ÖLEN İŞÇİNİN BABASI: BU KAZA DEĞİL, CİNAYETTTİR

İlk olarak söz alan müşteki avukatı Yıldız İmrek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan Mustafa Genç, "Orada ben de çalıştım. İnsanca önlem alınmadığını herkes biliyor. Bu kaza değil, cinayetttir" diyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Ferit Sarıtaş da, şikayetçi olduğunu söyledi.





8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI, 60 BİN 800 TL'YE ÇEVRİLDİ

Daha sonra sanıklar söz alarak beraat talebinde bulundu. Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, asansör bakım ve tamir işlerinden sorumlu şirket çalışanları Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç ve Adem Akyıldız ile inşaat firması bünyesinde çalışan Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz ile iş güvenliği firması çalışanları Ahmet Sait Demir ve Mert Çanakçı'nın üzerilerine atılı, "Taksirle ölüme sebebiyet" vermek suçundan, önce 10 yıl hapis cezasına hükmetti. Daha sonra sanıkların sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki davranışları dikkate alınarak cezanın 8 yıl 4 aya indirilmesine karar verdi. Mahkeme, bu 8 yıl 4 ay hapis cezasını ise, "Sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve tali kusurlu olmaları" gerekçesiyle günlüğü 20 TL'den 60'ar bin 800'er TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti. Mahkeme sanıkların meslek ve sanatın gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla suç işledikleri gerekçesiyle 3 ay süreyle meslekten yasaklanmalarını da hükmetti. Mahkeme, olayda kusurlarının bulunmaması nedeniyle 16 sanığın beraatine karar verdi.





İDDİANAMEDEN

Şişli'de 6 Eylül 2014'te, eski Ali Sami Yen Stadı arazisindeki inşaatta malzeme ve işçi taşıyan asansörün 32. kattan zemine düşmesi sonucu, Murat Usta, Tahir Kara, Vahdet Biçer, Hıdır Ali Genç, Menderes Meşe, Ferdi Kara, İsmail Sarıtaş, Bilal Bal, Cengiz Tatoğlu ve Cengiz Bilgi isimli 10 işçi hayatını kaybetmiş, olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 25 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erdal Bağcı tarafından hazırlanan iddianamede, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2,5 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.





"ÖDÜL GİBİ CEZA"





Davada karar çıkmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki meydanda kazada ölen işçi Hıdır Ali Genç'in babası Mustafa Genç ile avukatı Yıldız İmrek gazetecilere açıklama yaptı. Avukat İmrek, "Bu karar karşısında sözün tükendiği bir yerdeyiz. Son derece de öfkeliyiz. Üç yılı bulan yargılama sonunda, yargılama boyunca üç tane heyet değişti. Bu dördüncü heyetti ve ödül gibi bir ceza çıktı maalesef. 10 işçinin yaşamına biçilen değer, 60 bin para cezası. Basit taksirle hüküm kuruldu. 8 yıl 4 ay hapis ve bu para cezasına çevrildi. 60 bin lira para cezası 24 eşit taksitte ödenecek. Şimdi bu kararın vahametini anlamak için aynı kararda devletin yargılama giderinin 80 bin lira olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Yani devlet yargılama yaparken 80 bin lira masraf etmiş ama 10 işçinin yaşamını yitirmesine biçilen değer, 60 bin. Bu karar kabul edilemez. Ne vicdani, ne hukuki olarak kabul edilemez. Hukuki açından da adaletin katledildiği bir yerdeyiz" dedi. Avukat İmrek, söz konusu karara itiraz edeceklerini belirterek "İbretlik bir karar olarak tarihe geçmiş oldu bugün" dedi.





"İNSAN VANI O KADAR MI UCUZ"





Ölen Hıdır Ali Genç'in babası Mustafa Genç ise "Zaten başlangıçta da adaletin olmadığını söylemiştim. Aynısı da oldu. 10 tane işçi ölüyor, tutup para cezasına çeviriyor. Hiç sanki bir şey olmamış. İnsan canı o kadar mı ucuz? Günde kaç tane işçi ölüyor. Ceza olmadığı için, adamlar para için işçileri götürüp öldürüyorlar. Adalet yok, yargı yok. Bu 10 tane işçi boşu boşuna ölmüş" diye konuştu.