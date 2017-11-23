MEB'ten son icraat ...Şimdi de Ders süreleri kısalıyor

ıYılmaz, bir öğrencinin 40 dakika boyunca dikkatini bir noktaya vermesinin çok zor olduğunu belirterek daha etkili bir öğretim süreci için ders sürelerinin azaltılması önerisini getirdiklerini anlattı.





Eğitim bakanı şunları kaydetti: “Henüz bir çalışma yapmış, bu konuda harekete geçmiş değiliz. Alınmış kararımız yok. Ders saatlerinin kısaltılması konusunu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Eğitim ailesi, siyasetçiler, sendikacılar, toplumun tüm kesimleri bu konuyu gündemine alıp tartışsın istiyoruz.”





Velilere de sorulacak





Yılmaz, ilkokul, ortaokul ve lise için farklı ders sürelerinin düşünülebiliceğini ifade ederek şunları kaydetti: “Bunlara bakmak gerekir. Dünya örneklerine de baktık, gerekli araştırmayı yaptık. Dünyada da bizimkine benzer ders süreleri var. Anlamlı bir fark bulunmuyor. Süreler Türkiye’ye yakın. Konunun tarafları olan öğretmenler, öğrenciler ve veliler var. Bunlara da soracağız. Bir karar almadan önce buradan gelen sonuçlara da bakacağız.”