Samanyolu Haber /Eğitim / MEB'in sisteminden notlarını düzelten öğrenci, nasıl yaptığını anlattı /19 Ocak 2019 16:44

MEB'in sisteminden notlarını düzelten öğrenci, nasıl yaptığını anlattı

Diyarbakır'da, karne notlarını değiştirip, devamsızlık yaptığı günleri silen 10'uncu sınıf öğrencisinn bunu nasıl yaptığı ortaya çıktı

SHABER3.COM

10'uncu sınıf öğrencisi S.Ş.M.'nin, öğretmenine ait kişisel şifreyi kullanarak, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne girdiği belirlendi. Gözaltına alınan S.Ş.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi S.Ş.M., Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne girip, karne notlarını 20'şer puan yükseltip, okula devamsızlık yaptığı 59 olan gün sayısını da 9'a indirdi. Okul yönetimi, notların değiştiğini fark etmesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sistemde hata olabileceği yönünde bilgi verdi. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME), e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nin veritabanı üzerinde inceleme yaptı. Ancak herhangi bir soruna rastlamadı. Öğrencinin karne notları ve devamsızlıkları, öğretmenlerin kayıtlarına göre düzeltildi.

S.Ş.M.'nin notları ile devamsızlık gün sayısının bir kez daha değişmesi üzerine, okul yönetimi polise bilgi verdi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencinin verilerinin değiştirildiği bilgisayarın IP adresine ulaştı. Sistemdeki verileri değiştiren kişinin, notları ve devamsızlık günleri değiştirilen öğrenci S.Ş.M. olduğu belirlendi. Polis, öğrenci S.Ş.M.'yi dün evinde gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonunda öğrencinin, öğretmenine ait kişisel şifreyle e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne girdiği ve notları ile devamsızlık günlerinde değişiklik yaptığı ortaya çıktı. İfadesi alınan S.Ş.M. serbest bırakıldı. 
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