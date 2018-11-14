MEB'in 'Andımız' itirazında 3 kişi görevden alındı

Danıştay'ın 2013'te okullarda yürürlükten kaldırılan 'Öğrenci Andı' kararını bozmasının ardından Mİlli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı temyiz itirazında imzası bulunan 3 kişi görevden alındı.
MEB 'Öğrenci Andı'na ilişkin temyiz Danıştay'a sunulan temyiz dikekçesinde metinde kusuru bulunan hukuk hizmetleri genel müdürü ve iki avukatı görevden aldı.
MEB'in sunulan temyiz dilekçesinde ilgili gerekli düzeltici acıklamaları 'ek beyan' şeklinde mahkemeye sunacak.
MEB'in temyiz itirazında öğrenci andı 'faşizm' ve 'komünizm' uygulamasına benzetilmişti.