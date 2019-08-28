MEB'den özel okulları kurtarma operasyonu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullar için yeni yönetmelik düzenliyor. Hazırlanan yönetmeliğe göre özel okul açmak için sadece fiziki şartları yerine getirmek yeterli olmayacak. Yeni yönetmelikle kapanma riski bulunan özel okullara ilişkin mali önlemler de alınacak.





Yeni yönetmelik ile kimlerin özel eğitim kurumu açabileceği yeniden düzenlenecek. Bundan sonra özel okul açacaklardan öğrenci kontenjanları dikkate alınarak, teminat istenecek.





MEB tarafından hazırlanan yönetmelikte özel okul açacaklardan şu dört teminat formülünden biri istenecek:





Öğrenci kontenjanına göre belirlenecek ücret bir yerde toplanacak, zor durumda kullanılacak.

Öğrenci ücretinin belli oranında bir miktar teminat olarak gösterilecek.

Henüz miktarı belirlenmese de belli oranda nakit para bankalarda bloke edilecek.

Okul binası ya da başka bir taşınmaz mülk teminat olacak.

ÖZEL OKULUN YÖNETİME MEB'E GEÇECEK

Yönetmelikte özel okulların kapanması durumunda ne olacağına ilişkin bir madde de yer alıyor. Buna göre kapanma durumundaki kurumlarda öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin kesintiye uğramaması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulun yönetimini devralması amaçlanıyor.