MEB 'muhbir' nesil için düğmeye bastı... İşte okullardaki yeni slogan

Milli Eğitim Bakanlığı, “dindar ve kindar nesil” yetiştirmek için yürüttüğü uygulamalarına “muhbirlik” özelliğini de eklemek için harekete geçti. Bakanlık, İçişleri Bakanlığı’nın isteğiyle terörle mücadele adı altında halkın komşularını gözetlemesini ve ihbar hattına şikâyet etmesini öneren “kamu spotu”nu çocuklara izlettirme, web sitelerinde yayımlama ve dijital led panolarında yayımlama talimatı verdi.





Milyonlarca çocuğun gelişimini AKP hükümetinin istekleri doğrultusunda şekillendiren MEB, eğitimin her alanının dinselleştirilmesi çalışmalarının yanında çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek skandal uygulamalara da devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından “terörle mücadeleye yönelik duyarlılık yaratmak” için oluşturulan “Alo 140 Terör İhbar Hattı”nın geniş kitlelere duyurulması amacıyla hazırlanan yeni kamu spotlarına bütün resmi sitelerde yer verilmesi için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine talimat verildi. “Ülkemizin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalara olumlu katkı sağlayacağı” değerlendirmesi ile geniş kitlelere duyurulması istenen kamu spotlarından “Alo 140 Dikkatli Komşu” isimli olanında ise komşulardan şüphe edilmesi ve ‘muhbirlik’ yapılmasına ilişkin önermeler dikkat çekti.





42 saniyelik video





Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve RTÜK onaylı 42 saniyelik videonun yeni yılda MEB tarafından web sitelerinde ve dijital led panolarında yayımlaması talimatı verildi. Diriliş Ertuğrul dizisi başrolündeki Engin Altan Düzyatan’ın seslendirdiği ve “durdurabiliriz” ifadesiyle başlayan kamu spotunda, balkonda örtü silkeleyen bir kadının aşağıda bomba yapan gençleri görmesi ve “görmezden gelmeyin” sloganı ile ihbar hattını araması işlendi. “Alo 140 Dikkatli Komşu” adlı kamu spotunda, “Bir rastlantı, bir şüphe, bir endişe hayat kurtarabilir. Görmezden gelmeyelim yeter” ifadeleriyle yurttaşların komşularından şüphe etmesi ve onları takip ederek ihbar etmeleri istendi.





MEB’in halkı genel anlamda bilinçlendirmeyi amaçladığı belirtilen bir spot olsa da, özel hayatın gizliliğini henüz kavrayamayacak yaştaki çocuklara, komşuların birbirini gözleyerek şüpheli gördükleri olayları ihbar etmesini öneren videonun izlettirilmesinin önünü açması dikkat çekti.