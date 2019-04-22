MEB: Çocuklar işte çalışıyor, devamsızlıkların artış sebebi bu

Raporda, “Devamsızlık oranı en yüksek olan 10 il belirlenerek hazırlanan plan dâhilinde 10 il ziyaret edilmiş; geliştirilen veri toplama araçlarıyla, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevli üst yöneticiler, okul yöneticileri, öğretmen ve velilerden devamsızlığın nedenlerine yönelik bilgiler toplanmıştır. Bu bilgiler ışığında devamsızlık nedenlerinin en çok ekonomik, sosyal ve kültürel üst başlıklarında meydana geldiği gözlenmiştir” denildi.





GEÇİM DERDİ, DEVAMSIZLIK NEDENİ





Raporda, öğrencilerin devamsızlıklarıyla ilgili şu tespite yer verildi:





“Ülkemizin sosyoekonomik yapısı ve coğrafi şartları gereği birçok vatandaşımız yılın belirli dönemlerinde ikamet ettikleri yerleşim birimlerinden mevsimlik gezici tarım işçisi, göçer veya yarı göçer olarak yurdun farklı bölgelerine göç ettikleri; eğitim ve öğretim dönemine rastlayan bu göçler neticesinde zorunlu öğrenim çağındaki birçok çocuğumuzun eğitim ortamından uzaklaşmaları yani devamsızlığın artmasına yol açtığı gözlenmiştir.”





İMAM HATİPLER DEVAMDA SINIFTA KALDI





MEB imam hatip okullarının da en çok devamsızlık gösteren alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, bu konuda yapılan çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini savundu. Rapora göre, imam hatip ortaokullarında 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranını azaltmak için 5.70 hedefi baz alındı. Yıl sonunda bu, 8.86'ya çıkarılarak yüzde 64.33 oranında başarı elde edildi. Ancak bu başarı, diğer okul türlerine göre en az başarı olarak kayda geçirildi.





MEB, 2019 Yılı'nda imam hatip ortaokullarında devamsızlık oranlarının daha da düşeceğini ve okula devam oranının daha da artacağının tahmin ettiklerini belirterek, “Benzer şekilde de 2019 yılında Anadolu imam hatip liselerinde devamsızlık oranlarının daha da azalacağı tahmin edilmektedir” dedi.