Samanyolu Haber /Ekonomi / 'McKinsey yerine IMF'ye gitseniz daha ucuz olurdu' /02 Ekim 2018 17:20

'McKinsey yerine IMF'ye gitseniz daha ucuz olurdu'

Stratejist Timothy Ash, Türkiye'nin McKinsey’le anlaşmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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Londra merkezli Bluebay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash, Yeni Ekonomik Program (YEP) kapsamında maliyetleri düşürmek ve gelirleri artırmak için kurulması öngörülen Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'nin çalışmalarını denetlemesi için ABD merkezli danışmanlık şirketi McKinsey'nin seçilmesini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın IMF’yle çalışma yoluna gidilmeyeceği yönündeki açıklamalarını hatırlatan Ash, kişisel Twitter hesabından yaptığı yorumda, “Erdoğan, ‘şu anda’ IMF’yle bir işi olmadığını söylüyor, yani bu ihtimali masadan kaldırmamıza gerek yok. Aynı zamanda ise bütçe harcamasını azaltmak için McKinsey’le büyük bir anlaşma imzalanıyor. IMF daha ucuz olurdu” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı ihracat-ithalat verilerini de değerlendiren Ash, ihracatın artıp ithalatın azalmasını ve imalat PMI verilerindeki düşüşün resesyonu işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.
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