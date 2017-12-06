Samanyolu Haber /Gündem / McDonald’s görevlisi Başörtülü öğrenciyi restorana almak istemedi /06 Aralık 2017 17:14

McDonald’s görevlisi Başörtülü öğrenciyi restorana almak istemedi

Amerikan fast food zinciri McDonald's, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir şubesinde koruma görevlisinin Müslüman bir öğrenciden başörtüsünü çıkarmasını istediği için özür diledi. Koruma görevlisi geçici olarak görevden uzaklaştırılırken, McDonald's olayı soruşturuyor.

McDonald’s görevlisi Başörtülü öğrenciyi restorana almak istemedi

Adının açıklanmasını istemeyen öğrenci ise nefret suçu işlendiğini ve özrün yeterli olmadığını söyledi.

30 Kasım'da yaşanan olayla ilgili video kaydında, kapıdaki görevli, öğrenciye güvenlik riski nedeniyle "Sakıncası yoksa (başörtünüzü) çıkarır mısınız?" diye soruyor.

Öğrenci de "Başörtümü dini nedenlerle takıyorum ve bundan utanmıyorum. Hayatımda ilk kez böyle bir ayrımcılığa uğruyorum" diye karşılık veriyor.
McDonald's İngiltere CEO'su Paul Pomroy, bir açıklama yayımlayarak "Olanlar için çok üzgünüm. Meseleyi çok ciddiye alıyoruz. Her inançtan insana kapımız açık. Başörtüsü ya da başka dini giysileri olan insanların restoranlarımıza girmesini engellemeye yönelik bir kuralımız yok" dedi.
Başörtüsünü çıkarmayı reddeden öğrenci ise BBC'ye bu açıklamayla ilgili olarak şu yorumu yaptı:
"Restoranda koruma görevlisinin bir taşeron şirketin elemanı olduğun söylüyorlar ve 'Davranışını onaylamıyoruz. Ama bizim işe almadığımız bir kişinin davranışından sorumlu tutulamayız' demek istiyorlar. Başka bir şirket kullanacaksanız, özellikle Londra gibi bir şehirde, bu şirketin ne tür kuralları olduğunu araştırmanız gerekiyor" dedi.
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