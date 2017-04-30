McCarthy ruhu yaşıyor!

Galatasaray’ın eski futbolcularından Hakan Şükür’ün Hizmet Hareketi ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kulüpten ihracına karşı çıktığı için kongre üyeliği sonlandırılan DHA muhabiri Kadir Çetinçalı’nın şimdi de işine son verildi.















Çetinçalı, kişisel Twitter hesabından retweet’lediği mesajla işten çıkarıldığını doğruladı.





Ne demişti?







Mali genel kurulda ihraçlarla ilgili oylama öncesinde yaptığı konuşmada, sarı-kırmızılı kulübü Hizmet Hareketi ile ilişkilendiren yorumlara karşı çıkan Çetinçalı, “15 yıldır bu ülkeyi yönetenler, her türlü hatalarını bir şekilde affettirdiler, yanıldılar, şaşırdılar. Onların yanılma hakkı var da bizim Torinolu Şaban’ımızın niye olmasın? Bu tarihi lekeye izin vermeyelim” demişti.