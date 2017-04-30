Samanyolu Haber /Gündem / McCarthy ruhu yaşıyor! /30 Nisan 2017 19:39

McCarthy ruhu yaşıyor!

DHA Hakan Şükür'e sahip çıkan Çetinçalı'nın işine son verdi!

Galatasaray'da vefa kazandı; Hakan ve Arif ihraç edilmedi

Galatasaray’ın eski futbolcularından Hakan Şükür’ün Hizmet Hareketi ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kulüpten ihracına karşı çıktığı için kongre üyeliği sonlandırılan DHA muhabiri Kadir Çetinçalı’nın şimdi de işine son verildi. 



 Çetinçalı, kişisel Twitter hesabından retweet’lediği mesajla işten çıkarıldığını doğruladı.

Ne demişti?

Mali genel kurulda ihraçlarla ilgili oylama öncesinde yaptığı konuşmada, sarı-kırmızılı kulübü Hizmet Hareketi ile ilişkilendiren yorumlara karşı çıkan Çetinçalı, “15 yıldır bu ülkeyi yönetenler, her türlü hatalarını bir şekilde affettirdiler, yanıldılar, şaşırdılar. Onların yanılma hakkı var da bizim Torinolu Şaban’ımızın niye olmasın? Bu tarihi lekeye izin vermeyelim” demişti. 
<< Önceki Haber McCarthy ruhu yaşıyor! Sonraki Haber >>

KHK ile kapatılan kurum, insanlar içerideyken üstlerine mühürlendi

KHK ile kapatılan kurum, insanlar içerideyken üstlerine mühürlendi

Cübbeli Ahmet: Yakında cemaatlerin tümüne farklı hareketler çekilecek

Cübbeli Ahmet: Yakında cemaatlerin tümüne farklı hareketler çekilecek

Rızkı Hudâ’dan Bilip Kula Minnet Etmeyenler

Rızkı Hudâ’dan Bilip Kula Minnet Etmeyenler

Erdoğan: Yastığınızın altındaki değerleri çıkarın

Erdoğan: Yastığınızın altındaki değerleri çıkarın

MC TV ANA HABER BÜLTENİ (28.Nisan.2017)

MC TV ANA HABER BÜLTENİ (28.Nisan.2017)

Erdoğan'ın konvoyunda polis tepkisi: Çekme lan, çekme!

Erdoğan'ın konvoyunda polis tepkisi: Çekme lan, çekme!

Hastanenin perişan halini yayınladı

Hastanenin perişan halini yayınladı

MC TV Ana Haber Bülteni

MC TV Ana Haber Bülteni

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:42:46