Samanyolu Haber /Gündem / 'Mazlum mağdur utanıyor ama zalim utanmıyor' /19 Şubat 2018 14:03

'Mazlum mağdur utanıyor ama zalim utanmıyor'

İnternet platformu Bold üzerinde görüşlerine başvurulan Abdullah Aymaz Meriç'te hayatını kaybeden iki aileyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

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Abdullah Aymaz video mesajında şöyle konuştu: Yaşananlar bugüne mahsus olaylar değil. İslamiyet'in ilk gününden itibaren benzer olaylar oluyor. Ehli Beyt'in başına gelenler var. Bir Ehli Beyt olmak var bir de 'ali beyt' olmak var. Bir insanın sizinle hidayete ermesi kadar güzel bir şey olamaz. Senelerdir dünyaya dağılma meselesi konuşulmasına rağmen gidilemedi. İşte bu yolun kaderi. İnsanlık adına utanıyor insan yapılanlara bakınca. İnsan şefkati açısından ülkemiz açısından insan üzülüyor. Zulüm olmasa insan gelir mi? Mazlum mağdur utanıyor ama zalim utanmıyor. Kaderin üzerinde kader var. Allah'ın da bir planı var. Bugüne kadar sana hiç kulak vermemiş insanlar sizi dinliyor. İşimize bakalım. Düşmanlığa vaktimiz yok. Hizmet hiçbir şey yapmasa eğitimde bir kalite ve topluma bir ümit getirdi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri hep 'ümit ümit ümit' diyor.


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