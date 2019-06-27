Mazbatasını alan İmamoğlu belediye binasına geldi

İstanbul'un ikinci kez seçilen başkanı Ekrem imamoğlu, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 17:15 sıralarında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne geldi.





İmamoğlu’na eşi ve oğlunun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti.





İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI





İmamoğlu buradan İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye geldi. İmamoğlu görevi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.





Yerlikaya mührü İmamoğlu'na vererek "Kendisini tebrik ediyorum. Bu süreçte birlikte çalıştığımız büyükşehir ailesine ve tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum." dedi.













EKREM İMAMOĞLU: MÜHRÜ ALDIM





İmamoğlu ise "Ben de Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Mührü aldım. Teşekkür ediyorum. Allah mahçup etmesin. Bu şehre, tarihine sahiç çıkacak bir yönetim anlayışını ortaya koymak istiyorum. İstanbulumuza hep beraber hizmet etme sözünü veriyorum. Herkesle uyum içerisinde çalışmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.





TARİHİ GÜNDEN NOTLAR





İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki otobüsten “Başkanımız şu anda mazbatasını almış bulunuyor, buraya doğru geliyor” anonsu yapıldı. Anons, büyük alkışla karşılandı.





YENİKAPI'DA 'MAZBATAYI VER' SESLERİ





Binlerce İstanbullu İmamoğlu'nu karşılamak için Saraçhane'ye gitti. Marmaray'ı kullanan İstanbullular "Mazbatayı ver" sloganları attı.





Belediye çalışanları İmamoğlu'nu bu şarkıyla karşılayacak





Belediye çalışanları mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu’nu Nazan Öncel’in “Kimler gelmiş” şarkısıyla karşılayacak.