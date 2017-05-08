Mayıs'ta Erdoğan'a soracağız...

AB: Mayıs ayındaki zirvede Erdoğan’a soracağız





Alman Rheinische Post gazetesine konuşan Juncker, 16 Nisan referandumu sonrasında AB'nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi yönündeki görüşlere ilişkin “Bu sembolik siyaset olur” dedi. Türkiye-AB müzakerelerinin fiilen donmuş durumda olduğunu kaydeden Juncker, ilişkilerin kesilmesine AB Komisyonunun değil, üye ülkelerin karar verdiğini söyledi. Juncker, kendisinin ise diyalog kanallarının açık olmasından yana olduğunu vurguladı.







NATO ZİRVESİNDE GÖRÜŞECEĞİZ





“Bu Erdoğan'ın her söylediğine ve yaptığına katılıyorum anlamına gelmez” diyen AB Komisyonu Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Katılım sürecinin temel ilkeleri nettir ve AB anlaşmalarında belirtilmiştir. Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi ve AB adayı olarak, bizim temel değerlerimiz olan insan hakları, hukukun üstünlüğü ve özgürlüklere uymakla yükümlü. Bu konuda yoruma bile gerek yok. Mayıs ayı sonunda yapılacak NATO zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu soruları açıkça sorma fırsatı verecek. Türkiye'nin geleceğini nasıl düşünüyor? Avrupa ile mi yoksa değil mi? Ben Avrupa ile olmasını umut ediyorum.”





Jean-Claude Juncker, idam konusundaki bir soruya ise şu karşılığı verdi:





“Bu tüm kırmızı çizgilerin en kırmızısı. İdam cezasının yeniden getirilmesi söylemden öteye geçerse, bu çok net olarak Türkiye'nin Avrupa ailesini reddi olacaktır. İlişkilerin kesilmesine yol açacaktır çünkü. Birliğimiz demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygıyı öngörüyor. Aynı şekilde Avrupa Konvansiyonu insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ilkesine dayanıyor. Bu değerler ölüm cezasını yasaklıyor.”





AB YARDIMLARI REFORMLARA BAĞLI





AB'nin 2014 ile 2020 yılları arasında Türkiye'ye vermeyi vaat ettiği 4,45 milyar euro mali desteğin bugüne kadar 167,3 milyonunu ödendiğini de kaydeden Juncker, gelişmeler ışığında gelecekte hangi projelerin destekleneceğine daha yakından bakacaklarını, yardımların reformlarla bağlantılı olduğunu söyledi.





Türkiye ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın da yürürlükte kalacağını vurgulayan Juncker, Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ını AB'ye yaptığını ve Türkiye'de 2015 itibarıyla 76 milyar euro AB yatırımı bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin kaderinin AB ile çok yakından bağlantılı olduğunu savundu.







