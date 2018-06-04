Mayıs'ta araç satışları sert düştü

Bu yılın ilk 5 ayının tamamında da düşüş yaşanan otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2018 yılı kaybı yüzde 5 oranında.





Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) mayıs ayına ilişkin 'otomobil ve hafif ticari araç pazarı' rakamlarını paylaştı. Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14.83 oranında azalma gösterdi.

Pazarda en büyük gerileme yüzde 2087 ile hafif ticari araçta görülürken, otomobil satışlarında da yüzde 13'lük bir kayıp yaşandı. Bu dönem iki türde de toplam 72.755 araç satıldı. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 13 binlik bir azalmaya işaret ediyor.





İlk 5 aylık rakamlara bakıldığında ise, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.78 azalarak 302.311 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk beş ayında ise 317.500 adet toplam pazar gerçekleşmişti.





Otomobil pazarındaki bu daralmanın hurda teşvikinin yarattığı beklenti ve artan kurlara bağlı olarak zamlanan fiyatlar olduğu belirtiliyor.