May'in bakanları topluca istifayı tartışıyor

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinin teknik ayrıntılarını içeren Brexit anlaşması geçen hafta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 432'ye karşı 202 oyla reddedilmişti.







Bu nedenle Başbakan Theresa May destek için siyasetçilerin karşısına çıktı.





AB'nin onay verdiği ancak parlamentoda reddedilen anlaşmanın maddelerini yeniden müzakere etmeye hazır olduğunu belirten May, ancak müzakerelere rağmen 2016'da yapılan referandumun sonuçlarına uygun davranacağını belirtti.





Son aylarda ikinci bir Brexit referandumunun yapılması için çağrıların arttığı ülkede 2016 yılındaki sonuçları geçersiz kılacak girişimleri reddeden Başbakan, ikinci bir halk oylamasının siyasetçilere güveni azaltacağını ve hükümetin görevinin hangi şartlarda olursa olsun AB'den çıkışı sağlamak olduğunu kaydetti.





'ANLAŞMA OLSUN OLMASIN ÇIKACAĞIZ'





Herhangi bir anlaşma olmadan AB'den çıkılması seçeneğinin gündemden düşürülmesi için muhalefet milletvekillerinin yaptığı baskılara da yanıt veren May, referandumun kendisine Brexit'i gerçekleştirme görevi verdiğinin altını çizdi ve bu sürecin anlaşma olsa da olmasa da tamamlanacağını söyledi.





Başbakan, "Anlaşmasız çıkış ya 50'inci maddeyi hükümsüz kılarak gündemden düşürülür - bu da referandum sonuçlarını geri çevirmek demek ve hükümet bunu yapmayacaktır - ya da AB ile anlaşarak çıkış sağlanır ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.





Söz konusu 50'inci madde üye bir devletin AB'den ayrılma prosedürünü işletmesinin önünü açıyor ve süreci resmen başlatıyor.





AB VATANDAŞLARININ DURUMU





Konuşmasında Brexit sonrası Birleşik Krallık'ta ikamet eden AB üyesi devletlerin vatandaşlarının tüm haklarının korunmaya devam edeceğini belirten Başbakan, ayrıca ülkede kalmak için başvuru yapacak AB vatandaşlarından alınması öngörülen harçları kaldırdıklarını açıkladı.





Bundan sonraki süreçte oluşturulacak yeni bir Brexit planında "daha esnek" davranacağını belirten May, "Bu münazaraların sonuçlarını daha sonra AB'ye taşıyacağım. Hedefim AB ile yapılacak Brexit anlaşmasını sağlamak için bu parlamentonun desteğini almaya devam etmek" şeklinde konuştu.





May'in bu hafta siyasetçilerle görüşüp gelecek Salı'ya kadar yeni bir anlaşma ile parlamentonun karşısına çıkması bekleniyor. Başbakan, revize edilmiş yeni anlaşma ile milletvekillerini desteğini arayacak. Birleşik Krallık'ın AB üyeliği ise mevcut şartlarda 29 Mart itibarıyla sonlanacak.





'BAKANLAR TOPLU İSTİFA ETMEYİ PLANLIYOR'





İngiltere'de Başbakan Theresa May'in dün açıkladığı Brexit B planı bugünkü İngiliz gazetelerinin manşetlerindeydi.





Independet gazetesi "Bakanlar topluca istifa etmeyi planlıyor" manşetiyle çıktı. Gazete B planının A planından farksız olduğunu yazdı. Gazeteye göre Theresa May'in İngiltere'nin AB'den herhangi bir anlaşma yapmadan ayrılması seçeneğini elememesi durumunda çok sayıda bakanın önümüzdeki hafta topluca istifa etmeyi değerlendirdiğini yazdı. Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd da ayrılık günü olan 29 Mart'a 66 gün kala Brexit'in ertelenmesini talep ediyor.





The Times gazetesi de manşetinde aynı gelişmeye yer verdi ve hükümette bakan, bakan yardımcısı gibi üst düzey pozisyonlarda yer alan 40 kişinin istifa etmeye hazır olduğunu yazdı





Financial Times gazetesinin manşetinde "May'in İrlanda 'backstop'unu gözden geçirme umutları Barnier tarafından söndürüldü" ifadeleri yer aldı.





Telegraph ise "Corbyn ikinci referandum planını destekliyor" manşetiyle çıktı. Gazete, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in partisinden gelen baskılara dayanamayarak milletvekillerinin ikinci bir referandum düzenlenmesi konusunda son sözü söylemesine yönelik bir planı desteklediğini yazdı. Plan Parlamento'da destek bulursa Brexit konusunda ikinci bir referandum yapılacak.





BBC Türkçe