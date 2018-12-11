May AB'den ek garanti istiyor

İngiltere Başbakanı Theresa May tırmanan Brexit krizine çözüm bulmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) liderlerinden daha fazla kolaylık göstermelerini bekliyor. Başbakan May bugün Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştükten sonra Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.





Avam Kamarası'nda Brexit anlaşması için çoğunluğun desteğini alamayacağını anlayan May, oylamayı erteletmişti.





AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da perşembe günü olağan AB devlet ve hükümet başkanları zirvesine paralel olarak bir de Brexit zirvesi düzenlenmesini kararlaştırdı. Tusk Britanya ile varılan anlaşmanın yeniden müzakere edilmeyeceğini ancak "anlaşmanın Britanya tarafından onaylanmasına nasıl katkıda bulunabileceklerini görüşmeye hazır olduklarını" belirtti.





Theresa May Berlin'e ne ölçüde ek taviz umabileceğini öğrenmeye çalışacak. Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert alışılmışın dışındaki bir ifadeyle "Başbakan Merkel'in Theresa May'i Britanya tarafının arzusu doğrultusunda kabul edeceğini" söyledi.







İngiltere Başbakanı AB liderlerine Avam Kamarası'nın endişelerini aktaracağını ve Brüksel'den ek garantiler talep edeceğini söyledi.





AB, Londra ile Brüksel arasında bin bir güçlükle varılan Brexit anlaşmasının yeniden müzakere etmeye yanaşmıyor. Britanyalı parlamenterler ise başta Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırla ilgili düzenlemeler olmak üzere ek bazı talepler öne sürüyorlar.





Oylamanın ertelenmesi AB ülkelerini memnun etmedi





Londra'daki King's College'nin Avrupa uzmanı Anand Menon, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) verdiği demeçte Brexit anlaşmasının değişmeyeceğini ancak Brexit ile ilgili siyasi açıklamada değişiklik yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.





Hukuki bağlayıcılığı olmayan bu açıklamada Brexit sonrasının AB ile Britanya arasındaki ilişkilerine açıklık getirilecek. Menon açıklamada sınır kontrollerine gerek kalmaması için mal ticaretinde AB kurallarının Kuzey İrlanda için de geçerli olmasını öngören ‘Backstop' formülünün değişmeyeceğinin vurgulanabileceğini söyledi.





Bir AB diplomatı sert Brexit'ten yana olanların "kozmetik düzeltmeleri" yeterli bulup bulmayacaklarının ve Başbakan May'in ne gibi garantiler talep edeceğinin önemli olduğunu belirtti.





Brexit anlaşmazlığında yeni bir dönüm noktasını oluşturan Avam Kamarası'ndaki oylamanın ertelenmesinin Londra'da yol açtığı siyasi kaos AB ülkelerinde şaşkınlıkla izleniyor.





Avrupa Parlamentosu'nun Brexit görüşmelerindeki temsilcisi Belçikalı Guy Verhofstadt Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘iki yıl süren görüşmelerin ardından muhafazakâr Londra hükümetinin oylamayı erteletmesine anlam veremediğini ve karar verme zamanının geldiğini' duyurdu.





20 Aralık – 7 Ocak tarihleri arasında İngiliz Parlamentosu toplanmayacağı için Brexit anlaşmasının 20 Aralık'a kadar oylanabileceğine ihtimal verilmiyor. Oylamanın 2019'a sarkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Britanya Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılması öngörülüyor.