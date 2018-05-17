Samanyolu Haber /Gündem / 'Mavi Marmara anlaşmasını çöpe atarsak itibarımız zedelenir' /17 Mayıs 2018 10:14

'Mavi Marmara anlaşmasını çöpe atarsak itibarımız zedelenir'

AKP'li Elitaş: 'Devletler canları sıkıldığı taktirde ‘ben şu sözleşmeyi ortadan kaldırıyorum' deme lüksüne sahip değildir. Dünya nezdinde Türkiye'nin itibarını zedeleyecek bir şeyle karşı karşıya gelmememiz gerekir'

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CHP’nin verdiği Türkiye İle İsrail arasında varılan Mavi Marmara anlaşmasının iptali için verdiği öneri AKP oylarıyla reddedildi. AKP’li  Mustafa Elitaş, ret oyu verme gerekçesini “Devletler canları sıkıldığı taktirde ‘ben şu sözleşmeyi de ortadan kaldırıyorum, şunu yapıyorum.’ deme lüksüne sahip değildir. Mavi Marmara olayı konusu kalmamış bir sözleşmedir” sözleriyle açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Türkiye ile İsrail arasında 1950’li yıllardan bugüne imzalanan 13 sözleşme bulunduğunu belirterek “Devletler canları sıkıldığı taktirde ‘ben şu sözleşmeyi de ortadan kaldırıyorum, şunu yapıyorum.’ deme lüksüne sahip değildir. Mavi Marmara olayı konusu kalmamış bir sözleşmedir. Bu iş tamamen tribünlere oynamaktan başka bir şey değildir” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğundan bu tarafa belki binlerce uluslararası sözleşme imzaladığını kaydeden Elitaş, “Bu, uluslararası sözleşmelerin dünya milletleri nezdindeki Türkiye’nin itibarını zedeleyecek bir unsurla da karşı karşıya gelmememiz gerekir” dedii

Daha sonra yapılan oylamada CHP’nin İsrail'le yapılan Mavi Marmara anlaşmasının hızla görüşülmesi teklifi AKP’nin oylarıyla reddedildi.
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