Samanyolu Haber /Gündem / Masum 'hayır videosu' çekti, tutuklandı /21 Mart 2017 14:45

Masum 'hayır videosu' çekti, tutuklandı

Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran "Hayır Nedir?" videosunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının suç duyurusunda bulunduğu Ali Gül, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Gül tutuklandı

Hayır videosu çekti, savcı tutuklama istedi

Twitter'da "Felix" isimli hesapla tanınan fenomen Ali Gül, "Hayır nedir" isimli bir video yayınladıktan sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.

Söz konusu hesabın kullanıcısı Ali Gül, "Hayır" videosunu paylaştıktan kısa süre sonra hedef oldu. AKP'li hesaplar tarafından geçmiş Twitter iletileri paylaşıma sokuldu.

Dün Yeni Şafak'ta hakkında çıkan haber sonrası Twitter fenomeni, bugün savcılığa ifade verdi. Basın Savcısı Umut Tepe tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Gül, çıkarıldığı sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı

Adliyede ifade vermeden önce video paylaşan Ali Gül, tutuklama beklediğini ancak korkmadığını ifade etti.
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