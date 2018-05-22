Masonların hükümete girmesini yasakladılar...

Sistem karşıtı partileri, belirledikleri 'etik kodu' başlığı altında Mason adayların kurulacak yeni hükümette yer almayacaklarını açıkladı. Yeni koalisyon hükümetinin kararı İtalya’daki Mason örgütleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.







İtalya Büyük Locası’ndan yapılan açıklamada söz konusu uygulamanın anayasaya aykırı olduğu ve eski faşist yasalarını çağrıştırdığı belirtildi. "Masonların İtalyan Cumhuriyeti'ne bağlılıklarından şüphe edilemeyeceğini" belirten Büyük Loca, "Yasalara sonuna kadar saygılı olduklarını" hatırlattı.





Eski faşist lider Benito Mussolini 1924'te iktidara geldiğinde, İtalya’da masonluk faaliyetlerini yasaklamış ve örgütü bastırmıştı. 1945'te, demokrasinin dönüşüyle birlikte İtalya'da "Propaganda Due" adı altında Büyük Loca yeniden faaliyete geçmişti.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2001 ve 2007 yıllarında Masonların gizli veya yasa dışı bir örgütlenme olmadığına hükmetmiştir.



