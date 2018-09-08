MASAK'tan esnafa: Niye 1750 dolar yolladın?

Semih Ardıç / TR724

MASAK’TAN ESNAFA: NİYE 1.750 DOLAR YOLLADIN?







Maliye Bakanlığı uhdesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) nelerle meşgul oluyor tahmin edemezsiniz.





MASAK’ın kuruluş gayesi kara para aklanmasına mani olmak ve vergi kaçakçılarının defterini dürmek şeklinde hülâsa edilebilir.





ANADOLU’DA BİR ŞEHİR…





İki ay evvel MASAK’ın karıştığı bir vaka var ki evlere şenlik. Güler misin, ağlar mısın? Denilecek kadar garabet var olup bitenlerde.





Anadolu’da sanayi şehirlerinden birinde geçiyor hikâye. Orta ölçekli bir firma mal aldığı firmaya banka üzerinden 1.750 dolar para transferi (EFT) yapar. Her seferinde böyle çalıştıkları için ilave bir işlem ya da beyanda bulunmaz firma.





NASIL OLUR?





Aradan iki hafta geçer ve karşı taraf ödemenin hâlâ yapılmadığını bildirir. Nasıl olur? Ödeme vadesinde yapılmıştır.





EFT’nin dekontu e-posta ile hemen karşı tarafa yollanır. Alacaklı firma dekontu görünce ödemenin yapıldığına ikna olsa da mesele çözülmez. Zira para kendi hesabına geçmemiştir.





İşin içinden çıkamayınca iki taraf bankanın yolunu tutar. Çay ikramını müteakip sebeb-i ziyaret ifade edilir.





Memur bilgisayarda birkaç işlem yapar. İki firmanın sahibi o esnada bankada hiç ummadıkları bir cevapla karşılaşır: “Parayı MASAK bloke etmiş.”





Borçlunun da alacaklının da devlete herhangi bir borcu yokken para niye bloke edilir ki!





MASAK’A MÜRACAAT EDİLİR





Bankadaki müzakereden netice alınamayınca MASAK’a müracaat edilir. MASAK 1.750 ABD Doları’nın niye TL değil de döviz olarak EFT yapıldığına fena takılmış.





Maksatları ne imiş? Döviz mi kaçırıyorlar? TL’ye darbe mi yapıyorlar?





Ödemeyi yapan taraf senelerdir aynı firmadan mal aldığını ve o an hesapta döviz ya da TL ne varsa ayrım yapmadan ödemeyi yaptığını yazılı beyan etse de MASAK’a kâfi gelmez.





Şirket bilgileri, sanayi üretim belgesi, çek defterleri gibi şirkete ait ne varsa Ankara’ya yollanır.





ŞİKKETE AİT EVRAK ANKARA’YA YOLLANIR





Evrak sağlam ve beyanlarla tutarlı. Bu defa paranın gönderildiği firmadan aynı evrak talep edilir. Arada mali polis iki iş yerine de gelir, sual üstüne sual…





Dile kolay! İki ay devam eden tahkikatta herhangi bir kara para, vergi kaçırma ya da kambiyo rejimine mugayir bir işlem tespit edilemez.





MASAK blokeyi kaldırır ve 1.750 dolar iki ay sonra alıcının hesabına geçer.





ESNAF BUNLARLA MI UĞRAŞACAK?





Türkiye’de ticaretin içine düşürüldüğü ahval böyle. “Muhaberat” devleti ticaretin rutin işlemlerinden bile nem kapıyor.





Krizle boğuştuğu yetmezmiş gibi erbab-ı ticaret bir de böyle lüzumsuz, hatta kanunsuz sorgu-suale maruz bırakılıyor.





Milyon dolarları Man Adası’na, Panama’ya, Malta’ya, Katar’a, Singapur’a uçaklarla taşıyanları görmeyen MASAK 1.750 dolar için esnafın gırtlağına çöküyor. Ki o para da mal mukabili gönderilmiş.





DOLAR TAŞIMAK YAKINDA SUÇ OLACAK





Dolar taşımak, dövizle ödeme yapmak neredeyse hıyanet-i vataniyeden sayılacak. Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan fırsatını bulsa böyle bir kararname de yayımlayacak.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat bedellerinin anında yurda getirilmesini ve yüzde 80’inin TL’ye çevrilmesini istiyor. Kur zararı vesaire umurunda değil. Yüzde 5 kambiyo cezasını anında kesecek.





Ticaret Bakanlığı, “Un fiyatları çok arttı, ihracat yasak.” diyor.





Devletin zirvesi böyle paranoyak davranışlar sergilerse bürokrat kraldan çok kralcı oluyor. Nitekim göze girecek, terfi alacak.





KRİZİN FATURASI ESNAFA





Velhasıl krizde yapılmaması lazım gelen ne varsa hepsi Türkiye’de icra ediliyor. Esnafın Katma Değer Vergisi (KDV) alacakları bir müddet ödenmeyecek.





Kasada para kalmadı. İtibardan tasarruf edilmeyeceğine göre bin vatandaşın sırtına. Yol yolabildiğin kadar…





Kamu alacaklarında aylık temerrüt faizi yüzde 1,4’ten yüzde 2’ye çıkarıldı. Esnafa, sanayiciye kümesteki kaz muamelesine devam…





MASAK’ın 1.750 dolar hikâyesi Türkiye’yi idare eden zihniyetin cehaletini ele veriyor. Aynı zihniyet bütün mesaisini iş yapmaktan ziyade iş yaptırmamaya sarfediyor.





Kambiyo kontrol rejimi, sermaye kontrolleri ve “Nereden buldun?” kuralı zahiren yok.





Perde arkasında ise esnafın neler çektiğini bir esnaf bir de Allah biliyor.



