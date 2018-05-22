Masadaki rapor seçim bile yeniletebilir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran’da yapılacak seçimleri riske atmamak ve Meclis’te AKP’nin çoğunluğunu kaybetmemek için “A” planını devreye soktu. İddiaya göre, Erdoğan’ın önüne konan raporda İYİ Parti ve HDP güçlü oranda barajı geçiyor. Bu durumda AKP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 220 ila 240 arasında olması bekleniyor. Muhalefetin 340 sandalye ile Meclis’e gireceği öne sürülürken, Güneydoğu’da da oyların düştüğü ifade ediliyor.





A PLANI: ÖNCE MECLİS





ANKA ajansının haberine göre, 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye, yeni sistem olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmeye başlayacak. 2002’den bu yana en kritik seçimini yaşayacak olan AKP, hem cumhurbaşkanı seçimini kazanmak hem de Meclis’te çoğunluğu yakalamak için planlar ve stratejileri hayata geçiriyor. HDP ve İYİ Parti’nin seçimde barajı aşma ihtimaline karşı milletvekili listesini düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerde liste başı adaylarını da mevcut oy oranını kaybetmemek için belirlediği kaydedildi. Erdoğan, başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere kabinede görev yapan 21 bakanı seçim bölgelerinde ve bazı illerde liste başı yaptı. Bazı bakanlar ise kendi seçim bölgeleri yerine başka illerden liste başı yapıldı.





RAPORDA HDP UYARISI YAPILDI, OYLARIN DÜŞTÜĞÜ İLETİLDİ





AKP’nin seçim strateji ekibi, milletvekili aday listelerinin belirlenmesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazırlanan raporda şu ayrıntılar yer aldı:





“HDP Güneydoğu’da hala güçlü. Barajı aşma ihtimali çok yüksek. Kürt oylarımız Güneydoğu’da düşebilir. Adaylar bu illerde belirleyici olacaktır. İYİ Parti MHP’den yüzde 70 oy alıyor. Anketlere göre, MHP’den İYİ Parti’ye büyük oranda kayma var. Barajı aşma ihtimali yüksek. HDP ve İYİ Parti barajı aşarsa AK Parti 220 ile 240 arasında milletvekili çıkarabiliyor. Muhalefet partilerin toplam milletvekili sayıları 340’ın üzerinde görülüyor anketlere göre. Aday profilleri önemli.”





Erdoğan’ın, milletvekili listesini bu raporda yer alan bilgileri dikkate alarak hazırlandığı belirtildi.







B PLANI: İSTİFA ET KÜLLİYE’YE GEÇ





Bu plana göre 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesiyle, AKP’nin milletvekili sayısının düşme ihtimali üzerinde duruluyor. Buna göre, bakanlar yeniden milletvekili adayı gösterilerek Meclis’te çoğunluk sağlanacak. 24 Haziran seçimlerinden sonra Erdoğan’ın listeye göre en az 10 mevcut bakanın istifa etmesini isteyeceği ve bu isimleri kabinede görevlendireceği kaydedildi. AKP kulislerinde 24 Haziran seçimlerinden sonra, Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş, Abdülhamit Gül’ün milletvekili görevlerinden istifa ederek yeni oluşacak hükümet sisteminde görev alacakları söyleniyor.





“C” PLANI: YİNE SEÇİM





AKP’nin Meclis’te sandalye sayısı düşerse “C” Planı devreye girecek. Erdoğan’ın, çok ihtimal vermese de en son planı yeniden seçime gitmek. AKP kulislerinde, “Yeni sistemin cumhurbaşkanı Erdoğan olur. Ancak milletvekili sayımızda düşüş olur ya da muhalefet partilerinin toplam milletvekili sayısından az olursa yeniden seçime gideriz. Yoksa istikrar olmaz. Cumhurbaşkanının genel başkanı olduğu bir partinin milletvekili sayısı, karşısında ki muhalefet partilerinin toplam milletvekili sayısından az olması istikrarı zedeler. Muhalefet cumhurbaşkanının işini zora sokar. Meclis’te hiç bir kanun çıkmaz” değerlendirmeleri yapılıyor.







