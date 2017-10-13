Samanyolu Haber /Gündem / Masa mikrofonları kısa geliyor diye bakın ne yapmışlar... /13 Ekim 2017 12:21

Masa mikrofonları kısa geliyor diye bakın ne yapmışlar...

TBMM'de 23 kişilik divan üyelerinin yanı sıra Meclis bürokratlarının da kullandığı oval masanın 1 milyon liraya mal olduğu iddia edildi.

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Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, TBMM Başkanlık Divanı önceki gün yaptığı toplantıda 2018 bütçesini görüştü. Meclis'te yapılan tadilat ve inşaat çalışmaları hakkında divan üyelerine bilgi verildi. Daha önce kullanılan Başkanlık Divanı toplantı masasındaki mikrofonların kısa olması nedeniyle alınan yeni masanın maliyeti de belli oldu. 1 milyon liraya mal olan 23 kişilik divan üyelerinin yanı sıra Meclis bürokratlarının da kullandığı oval masa, son teknolojiyle donatıldı. Masada elektronik ses düzeni ve gömülü biçimde bilgisayar ekranları da bulunuyor.

Tadilattan sonra Meclis Başkanlığı makamı için özel halı da dokutuldu. Hereke'de bulunan ve Meclis Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı fabrikada tek parça olarak 52 metrekarelik halı yaptırıldı.

Meclis'in 2018 bütçesi önceki yıla göre yüzde 20 artırıldı. 2017'de 981 milyon olan bütçe 1 milyar 255 milyona çıkartıldı. Bütçe artışında en büyük kalemi yeni ek hizmet binası için ayrılan ödenek oluşturuyor. 2018 bütçesine ek bina için 152 milyon lira ödenek konuldu. Ek binanın toplam maliyetinin 302 milyon olacağı hesaplandı.

2018'te Meclis'te bakım-onarım çalışmaları da devam edecek. Yeni yıl bütçesinden onarım için 14 milyon, bina tefrişatı için de 28 milyon lira ödenek ayrıldı. Yeni dönemde 9 otomobil, 1 otobüs (41 kişilik), 2 minibüs (17 kişilik) ve 1 pick-up alınması da kararlaştırıldı.
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