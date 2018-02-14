Samanyolu Haber /Dünya / Martin Schulz Genel Başkanlığı bıraktı /14 Şubat 2018 11:17

Martin Schulz Genel Başkanlığı bıraktı

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Schulz, Berlin’de SPD Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren SPD genel başkanlık görevinden istifa ettiğim konusunda partimi bilgilendirdim.” dedi. Schulz, yeni hükümette kabineye girmekten vazgeçerek parti içindeki tartışmalara son vermeye katkı sağlamak istediğini söyledi. Schulz, kimseye kızgın ya da kırgın olmadığını belirtti.

YENİ BAŞKANI NAHLES OLACAK 

Schulz’un SPD Yürütme Kurulu’nda Genel Başkan adayı olarak partinin Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles’i önerdiği ve kurulda bu önerinin oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi. Genel Başkanlık seçimi ise 22 Nisan’da Hessen eyaletinin başşehri Wiesbaden’de düzenlenecek olağanüstü kurultayda yapılacak.

Schulz, SPD’nin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile geçen hafta hükümeti kurma konusunda anlaştıktan sonra yeni hükümette Dışişleri Bakanı olmak istemiş ancak parti içinde tepkilere sebep olmuştu.
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