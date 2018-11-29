Samanyolu Haber /Ekonomi / Martaş Grup da konkordato istedi /29 Kasım 2018 13:47

Martaş Grup da konkordato istedi

Yönetiminde Okan Kurt ve babası Abdi Kurt'un bulunduğu Martaş Group, Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato ilan etti.

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Sanatçı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ve ailesinin yönetim kurulunda bulunduğu Martaş Group'a birkaç ay önce haciz gelmişti.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre TIR'ları haczedilen grup, Mersin 1. Asliye Ticaret Mehkemesi'nin 2018/738 kararına göre konkordato ilan etti.

Grubun konkordato ilan eden firmaları şöyle:
— Ens İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

— Mar Dış Tic ve Lojistik Lilited Şirketi,

— Markon Lojistik ve Taşımacılık Limited Şirketi,

— Marmer Petrol Ürünleri Otomotiv Nakliye İnşaat Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

— Marmer Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi,

— Martaş Nakliyat Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

— Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi
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