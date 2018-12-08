Samanyolu Haber /Dünya / Mars'taki rüzgar sesi ilk kez kaydedildi /08 Aralık 2018 15:47

Mars'taki rüzgar sesi ilk kez kaydedildi

Mars'a inen NASA'nın InSight uzay aracı gezegendeki rüzgarın sesini kaydetti.

Mars'taki rüzgar sesi ilk kez kaydedildi

Geçen hafta Mars'a inen NASA'nın uzay aracı InSight gezegendeki bilimsel verileri toplamak için harekete geçti. InSight kızıl gezegendeki rüzgarın sesini kaydetti. InSight'ın baş araştırmacısı Bruce Banerdt, "Bu sesin yakalanması planlanmamış bir durum oldu. Ancak misyonumuzu adadığımız şeylerden biri Mars'taki devinimi ölçmek ve bu görev doğal olarak ses dalgalarının neden olduğu hareketi de içeriyor" dedi.
 
Rüzgarın sesi, InSight'taki hava basıncı sensörü ve sismometre aracılığıyla kaydedildi. Hava basıncı sensörü, hava titreşimlerini doğrudan algıladığında, sismometre, Mars rüzgarının InSight'ın güneş panellerinden üflediği titreşimleri kaydetti. Bilim insanları rüzgarın hızının 15 ila 25 KM/H arasında olduğunu tahmin ediyor.

InSight bilim ekibinin bir parçası olan Tom Pike, "Uzay aracının kenarlarındaki güneş panelleri rüzgarın basınç dalgalanmalarına tepki veriyor. InSight panelleri çanak görevini görüyor Mars rüzgarı panellere çarpıyor. Güneş panellerinden gelen iniş titreşimlerinin yönü rüzgarın yönü ile eşleşiyor" açıklamasını yaptı.

Videodaki ses, insan kulağının duyması için iki oktav yükseltildi. Videoda Mars’tan gelen ilk rüzgar sesi duyulabiliyor.
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