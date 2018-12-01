Samanyolu Haber /Teknoloji / Mars’ta sıradışı parlak bir nesne bulundu /01 Aralık 2018 16:44

Mars’ta sıradışı parlak bir nesne bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni keşif aracı Curiosity'nin Mars'ın yüzeyinde külçeye benzeyen sıra dışı bir nesne bulduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Mars'ın Gale kraterinde keşifte bulunan gezgin robotu Curiosity'nin kamerasına yansıyan nesnenin tanımlanamadığı belirtildi. 

Little Colonsay (İskoçya'nın kuzeyinde bir ada) ismi verilen nesne için araştırma ekibinde yer alan Dr. Suzanna Schwentser, "Little Colonsay'nin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Planlama ekibi nesnenin parlak olduğu için bir göktaşı olabileceğini  düşünüyor. Ancak, kesinleşmesi için kimyasal analiz yapılması gerekir" dedi.
NASA'nın keşif aracı Curiosity, 2012 yılında Gale kraterine inmiş, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı.


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