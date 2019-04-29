Samanyolu Haber /Gündem / Marmaris'te 4.8'lik deprem /29 Nisan 2019 10:15

Marmaris'te 4.8'lik deprem

Marmaris'te saat 07.43'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Akdeniz'de, saat 07.43'te 4,8, saat 08.00'de de 3,8 büyüklüklerinde art arda iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.43'te, Marmaris'in 144 kilometre açığında Richter Ölçeği'ne göre 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. 

Saat 08.00'de ise yine Akdeniz'de, Marmaris'in 158 kilometre açığında, 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntının da yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
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