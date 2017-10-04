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Marmaris davasında karar açıklandı
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Marmaris davasında karar açıklandı
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04 Ekim 2017 14:45
Marmaris davasında karar açıklandı
Muğla 2'nci ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesi' davasında sanıklar son sözlerinin ardından karar açıklandı.
SHABER3.COM
Mahkeme, 31 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebeet hapis cezası verdi.
Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz beraat etti.
Detaylar geliyor
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