Samanyolu Haber /Gündem / Marmara'da İstanbul'da hissedilen deprem oldu /05 Ocak 2019 10:41

Marmara'da İstanbul'da hissedilen deprem oldu

Marmara Denizi'nde merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü merkez üssünü, Marmara Denizi’nde, Bursa’nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi’nin 4,11 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.20’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa’nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul’da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise merkez üssünü Marmara Denizi’nde Bursa’nın Karacabey ilçesi açıkları olarak tespit ettiği depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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